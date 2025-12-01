Carabinieri morti a Castel d’Azzano Luisa Ramponi lascia ospedale e va in carcere

E’ stata dimessa dall’ospedale di Borgo Trento, a Verona, Maria Luisa Ramponi, la sorella di Franco e Dino, accusati della strage di Castel d’Azzano (Verona) nella quale il 14 ottobre scorso nell’esplosione del casolare di famiglia sono morti tre Carabinieri e sono rimaste ferite altre 26 persone. Lo confermano fonti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona. La donna, accusata di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carabinieri morti a Castel d’Azzano, Luisa Ramponi lascia ospedale e va in carcere

