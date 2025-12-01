Carabinieri inseguono Tir sospetto in centro a Milano | era pieno di armi e droga 4 arrestati – VIDEO

I carabinieri hanno inseguito un Tir sospetto che ha attraversato il centro di Milano e li ha condotti fino alla provincia di Bergamo, dove il blitz ha portato all’arresto di 4 persone. Nella serata del 25 novembre i Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due bergamaschi, un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Carabinieri inseguono Tir sospetto in centro a Milano: era pieno di armi e droga, 4 arrestati – VIDEO

