Cara Belen | Littizzetto si scaglia contro la ferocia e l' invidia che hanno sommerso la showgirl in difficoltà

I tempi sono quelli che sono, decisamente bui in fatto di empatia e solidarietà. Così quando sei bella e ricca e ti trovi in evidente difficoltà più che una mano ti puoi aspettare una spinta verso il baratro. È quello che è successo qualche giorno fa a Belen Rodriguez intervistata a un incontro pubblico con Vanity Fair in evidente stato di difficoltà. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - "Cara Belen": Littizzetto si scaglia contro la ferocia e l'invidia che hanno sommerso la showgirl in difficoltà

