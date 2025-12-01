Cappelletti brilla ancora | altro assist per il giovane il Milan pensa al rinnovo
Dopo il rinnovo del giovane Sala, un nome che sta attirando molto l'attenzione e su cui il Milan punta molto è quello di Mattia Cappelletti: possibile rinnovo in vista?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Brilla di stile nelle feste: scopri le gonne imperdibili! - facebook.com Vai su Facebook
Palestra brilla anche con l’Italia Under-21: assist nel 4-0 alla Svezia, Camarda gol da record - 0 sulla Svezia, questo pomeriggio a Cesena, c’è anche il marchio di Marco Palestra. unionesarda.it scrive