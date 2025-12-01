Capodanno 2026 a Casa Barone

Casa Barone a Sesto Fiorentino festeggia la notte di Capodanno con un grande cenone e un party fino a notte inoltrata. La cena partirà dalle ore 21, mentre a partire da mezzanotte e mezzo il party “Club room”. Di seguito i prezzi della serata: Cenone + ingresso alla serata con tavolo fino alle 00. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Scopri altri approfondimenti

Capodanno a casa con gli amici? Rendilo ancora più speciale con la nostra Best Seller Box: una selezione dei 64 Maki Roll più amati e deliziosi di sempre. Un’idea perfetta da gustare come aperitivo pre-cena o cena, con la quale stupire i tuoi ospiti e celeb - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno Milano 2026: gli eventi imperdibili per iniziare l’anno nuovo in città - La notte di Capodanno a Milano ha quel magnetismo che ti trascina fuori casa anche quando il freddo taglia le guance. Secondo milanolife.it

Viaggi di Capodanno 2026: quattro destinazioni per salutare il nuovo anno - Le vacanze di Capodanno non sono solo un’occasione per partire, ma un vero rito di passaggio: il momento in cui si saluta ciò che è stato e si accoglie ciò che verrà. Si legge su quotidiano.net

Capodanno 2026 al Grand Hotel Tiziano con i Kalinka - Vivi una notte indimenticabile con il nostro Gran Cenone e un programma ricco di ... Da lecceprima.it