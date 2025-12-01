Caos sugli straordinari degli infermieri trattenute anomale in busta paga Il governo smentisce il fisco | chiesti indietro soldi senza motivo

Gli stipendi di novembre degli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono stati più leggeri del previsto. Alcuni lo sapevano già, altri lo hanno scoperto il 27 del mese. Rispetto al salario atteso, nella busta paga di migliaia di lavoratori manca una cifra netta compresa tra i 50 e le diverse centinaia di euro. È l’effetto di un recupero fiscale imposto dalle aziende sanitarie e avallato, erroneamente, dall’Agenzia delle Entrate. Di fatto, le Asl stanno indebitamente chiedendo indietro dei soldi agli infermieri, una delle categorie professionali più in difficoltà della nostra sanità pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos sugli straordinari degli infermieri, trattenute anomale in busta paga. Il governo smentisce il fisco: chiesti indietro soldi senza motivo

