Majid Bita a partire dal suo graphic novel d’esordio si pone come portavoce della storia del suo Paese, permettendoci di comprendere la complessità della dittatura e della storia contemporanea iraniana spogliata da ogni stereotipo. Malgrado le sconfitte, da almeno cento anni l’Iran cerca di ottenere la libertà e la democrazia negata dai regimi che lo hanno governato. Uno stato tiranno che aleggia sulla vita quotidiana dei protagonisti, invisibile ma sempre presente, provoca nei ventuno scrittori e artisti la necessità di fuggire verso dove la loro voce possa rimanere incensurata, ma dietro il viaggio che intraprenderanno si cela ancora una volta un complotto politico di cui forse non si accorgeranno in tempo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Canicola presenta L’autobus incantato di Majid Bita