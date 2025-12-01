Cane da caccia prigioniero in una gabbia nel bosco | salvato grazie ai cittadini

Un cane da caccia è stato trovato prigioniero in una gabbia nel bosco a Verona ed è stato salvato dai cittadini e dall'Oipa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Muore durante una battuta caccia, Giuseppe Boccia aveva 61 anni: il suo cane lo veglia per ore in mezzo al bosco vicino Frosinone - facebook.com Vai su Facebook

Cane da caccia prigioniero in una gabbia nel bosco: salvato grazie ai cittadini - Un cane da caccia è stato trovato prigioniero in una gabbia nel bosco a Verona ed è stato salvato dai cittadini e dall'Oipa ... Lo riporta fanpage.it

Prigionieri in gabbia per mesi e denutriti: l’inchiesta che svela le sofferenze (ignorate) dei cani da caccia - Una nuova inchiesta della LAV riaccende i riflettori su una realtà troppo spesso ignorata: quella dei cani usati nella caccia. Come scrive greenme.it

La rinascita di un cane di un allevamento intensivo, da prigioniero a quattrozampe amato - Cinnamon è stato salvato nel 2024 dopo quasi sei anni vissuti esclusivamente a scopo di riproduzione, chiuso in una gabbia, senza mai conoscere il contatto umano gentile. Da lastampa.it

Cane in gabbia al buio, solo, senza cibo e ferito: 33enne denunciato nel Mantovano - Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il cane aveva ferite evidenti sul muso, compatibili con una fascetta o una corda troppo stretta. repubblica.it scrive

Relegava in suo cane in una gabbia, denunciato - Per l'uomo è scattata una denuncia da parte dei carabinieri di Cembra, mentre l'animale è stato affidato al canile di Trento. ansa.it scrive

Cane abbandonato al supermercato, era denutrito e legato: dopo anni di attesa Full trova una famiglia. «È stato lui a sceglierci» - Full è un meticcio di pastore tedesco e dopo anni di difficoltà, di vita in strada o in gabbia, oggi ha finalmente una famiglia Una scena a cui si assiste con triste frequenza quando si va in giro, ... leggo.it scrive