Candela non ha dubbi | Scudetto? Inter e Napoli le più forti ma anche Conte ha i suoi difetti!

Internews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Le dichiarazioni dell’ex Roma. Intervistato da Sport Mediaset, l’ex difensore della Roma, Vincent Candela, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A dopo la sconfitta rimediata ieri sera dai giallorossi nello scontro diretto contro il Napoli. TERZA SCONFITTA NEI BIG MATCH PER LA ROMA? – « E’ una sconfitta contro la squadra più forte, sulla carta, insieme all’Inter. Quindi ci può stare, finora la Roma ha fatto alcune sconfitte ma è lì ancora a lottare. Ora arriva il mercato, 2-3 rinforzi faranno bene ma non è un dramma perdere contro una squadra più forte ». 🔗 Leggi su Internews24.com

candela non ha dubbi scudetto inter e napoli le pi249 forti ma anche conte ha i suoi difetti

© Internews24.com - Candela non ha dubbi: «Scudetto? Inter e Napoli le più forti, ma anche Conte ha i suoi difetti!»

Approfondisci con queste news

candela ha dubbi scudettoCandela: “Scudetto? Inter e Napoli le più forti. Conte? Anche il grande Antonio…” - Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato così del match tra i giallorossi e il Napoli a Sport Mediaset ... msn.com scrive

candela ha dubbi scudettoLotta Scudetto, Totti non ha dubbi: ecco secondo l’ex Roma chi se la giocherà fino alla fine! Le sue dichiarazioni - Lotta Scudetto: l’ex capitano della Roma indica Inter, Napoli e Milan come protagoniste della corsa fino alla fine Francesco Totti, intervenuto al Grand Slam Padel Show, ha condiviso con DAZN il suo p ... Da calcionews24.com

candela ha dubbi scudettoCandela: “La sconfitta con il Napoli non è un dramma. Serve investire sul mercato” - le sue parole: "Fino ad adesso ci sono stati un po' di ko, ma siamo li a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori" ... Come scrive msn.com

candela ha dubbi scudettoMilan da Scudetto? Criscitiello non ha dubbi: “Sarà lotta tra due squadre” - Il Napoli per me balla tra quarto o quinto, così come anche la Roma. Lo riporta spaziomilan.it

Pagina 0 | Donnarumma non ha dubbi: "Chi è la favorita per lo Scudetto. Terzo Mondiale senza Italia? Non esiste" - Le parate su Solomon nel primo tempo (con il match ancora inchiodato sullo 0- Segnala tuttosport.com

Pagina 2 | Donnarumma non ha dubbi: "Chi è la favorita per lo Scudetto. Terzo Mondiale senza Italia? Non esiste" - Le parate su Solomon nel primo tempo (con il match ancora inchiodato sullo 0- Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Candela Ha Dubbi Scudetto