Campionato di Promozione Il Castelfiorentino ribalta l’Invictasauro E adesso si affaccia in zona play-off

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INVICTASAURO 1 CASTELFIORENTINO 2 INVICTASAURO: Nunziatini, Canu, Greco, Bojinov (46’ Raito), Giovannucci (86’ Criscuolo), Berti (65’ Angelini), Brogelli, Generali (55’ Meacci), Biagiotti, Marruccia, Agnelli. A disp.: Comparini, Sacchini, Savini, Scalabrelli, Bruni. All. Cinelli. CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Lotti, Chiti (80’ Cartocci), Mancini, Razzanelli, Cenci, Bagnoli, Boye, Corsi (93’ Maltinti), Locci (72’ Sadik). A disp.: Bartolozzi, Ippolito, Fè, Nidiaci, Bucalossi, Bigokon. All. Dell’Agnello. Arbitro: Cipullo di Siena. Reti: 41’ Marruccia; 43’ Corsi; 83’ Lotti. GROSSETO – Uscita positiva nella trasferta grossetana, quella che ha visto il Castelfiorentino trionfare in casa dell’ Invictasauro: le due compagini arrivavano allo scontro con un solo punto a dividerle, che ora sono diventati 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

campionato di promozione il castelfiorentino ribalta l8217invictasauro e adesso si affaccia in zona play off

© Sport.quotidiano.net - Campionato di Promozione. Il Castelfiorentino ribalta l’Invictasauro. E adesso si affaccia in zona play-off

Scopri altri approfondimenti

campionato promozione castelfiorentino ribaltaCampionato di Promozione. Il Castelfiorentino ribalta l’Invictasauro. E adesso si affaccia in zona play-off - INVICTASAURO 1 CASTELFIORENTINO 2 INVICTASAURO: Nunziatini, Canu, Greco, Bojinov (46’ Raito), Giovannucci (86’ Criscuolo), Berti (65’ Angelini), Brogelli, Generali (55’ Meacci), Biagiotti, Marruccia,. Secondo sport.quotidiano.net

Calcio Promozione. Sfatare il tabù Castellani l’obiettivo del Montelupo - Torna l’appuntamento col campionato di Promozione: nel girone A il Montelupo avrà un impegno casalingo, domani alle 14. msn.com scrive

Promozione. Il Castelfiorentino resta ancora imbattuto - , Maltinti (46’ Lotti), Locci, Cenci, Alesso (77’ Boumarouan), Bagnoli, Corsi (67 ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Promozione Castelfiorentino Ribalta