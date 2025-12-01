Campionato di Promozione Il Castelfiorentino ribalta l’Invictasauro E adesso si affaccia in zona play-off
INVICTASAURO 1 CASTELFIORENTINO 2 INVICTASAURO: Nunziatini, Canu, Greco, Bojinov (46’ Raito), Giovannucci (86’ Criscuolo), Berti (65’ Angelini), Brogelli, Generali (55’ Meacci), Biagiotti, Marruccia, Agnelli. A disp.: Comparini, Sacchini, Savini, Scalabrelli, Bruni. All. Cinelli. CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Lotti, Chiti (80’ Cartocci), Mancini, Razzanelli, Cenci, Bagnoli, Boye, Corsi (93’ Maltinti), Locci (72’ Sadik). A disp.: Bartolozzi, Ippolito, Fè, Nidiaci, Bucalossi, Bigokon. All. Dell’Agnello. Arbitro: Cipullo di Siena. Reti: 41’ Marruccia; 43’ Corsi; 83’ Lotti. GROSSETO – Uscita positiva nella trasferta grossetana, quella che ha visto il Castelfiorentino trionfare in casa dell’ Invictasauro: le due compagini arrivavano allo scontro con un solo punto a dividerle, che ora sono diventati 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
