È un profilo a metà tra il civico e il politico. Non è proposto dal Pd ma non dispiacerebbe ai dem. Ha le esperienze, le sensibilità e le competenze per assumere diverse deleghe: il welfare, la famiglia, la legalità, la sanità. È quello del pediatra napoletano Paolo Siani, che avanza a passi felpati verso l’ingresso nella giunta regionale di Roberto Fico. Col neo presidente della Campania c’è stima e feeling. Per fare un esempio, erano insieme a Vico Equense nel settembre 2018 per intitolare la piazza cittadina a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso nel 1985 dalla camorra del clan Nuvoletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Campania, Fico pensa a Siani in giunta. Legalità o Sanità: le ipotesi per il fratello del cronista ucciso dalla camorra