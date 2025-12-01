Campania Fico pensa a Siani in giunta Legalità o Sanità | le ipotesi per il fratello del cronista ucciso dalla camorra
È un profilo a metà tra il civico e il politico. Non è proposto dal Pd ma non dispiacerebbe ai dem. Ha le esperienze, le sensibilità e le competenze per assumere diverse deleghe: il welfare, la famiglia, la legalità, la sanità. È quello del pediatra napoletano Paolo Siani, che avanza a passi felpati verso l’ingresso nella giunta regionale di Roberto Fico. Col neo presidente della Campania c’è stima e feeling. Per fare un esempio, erano insieme a Vico Equense nel settembre 2018 per intitolare la piazza cittadina a Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ucciso nel 1985 dalla camorra del clan Nuvoletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Campania, Fico: “Giunta regionale? Saranno rispettati gli equilibri” - facebook.com Vai su Facebook
In Campania Fico ha preso 56 mila voti in più delle sue liste, mentre Cirielli 50 mila #RegionaliCampania #maratonaYoutrend Vai su X
Campania, al via il toto-giunta di Fico. Tutti i nomi - Al via il risiko della neo giunta di Roberto Fico. Secondo policymakermag.it
La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri - Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. Si legge su fanpage.it
Regionali Campania, Fico è il nuovo presidente: «Il nostro fronte è unito, da qui parte un percorso che ci porterà lontano» - «Da qui partirà un percorso che ci porterà lontano», è la profezia del neo governatore della Campania. Come scrive ilmattino.it