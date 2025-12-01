Campagne Stop gender nelle scuole il Consiglio di Stato conferma il divieto di affissione | legittimo limitare i messaggi che trasformano la scuola in luogo di paura

La sentenza numero 71322025 del Consiglio di Stato, pubblicata il 29 agosto scorso, riguarda il diniego di un’amministrazione comunale alla richiesta di affissione di un manifesto nell’ambito della campagna «Stop Gender nelle scuole» promossa da un’associazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

