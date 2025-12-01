Camorra e politica a Cicciano torna libero presunto intermediario | annullata ordinanza

Torna in libertà Antonio Bernardo, ritenuto dalla Procura intermediario dell'accordo tra il sindaco Caccavale e il clan Russo per le elezioni di Cicciano (Napoli) del 2023; il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

