Camera dei Deputati audizione su libertà di espressione su piattaforme digitali e social
ROMA – Martedì 2 dicembre le Commissioni Cultura e Trasporti della Camera, nell’ambito delle proposte di legge recanti norme per la tutela della trasparenza, della parità di trattamento e della libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche, svolgeranno l’audizione di Marco Camisani Calzolari (foto), Luigi Di Gregorio, Fabio Giglietto, Andrea Moi, Giovanni Maria Riccio e Carlo Sansone, esperti del settore. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
