Si infittisce sempre di più con l’inizio di dicembre il calendario degli sport invernali: nella settimana che va da oggi a domenica 7 crescerà notevolmente il numero delle gare in programma, con alcuni appuntamenti davvero importanti. Si concluderà il circuito del Grand Prix di pattinaggio artistico con le Finali di Nagoya (Giappone), mentre nello speed skating la terza tappa della Coppa del Mondo darà sempre maggior forma alle classifiche utili per la qualificazione olimpica. Proseguirà la Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci di fondo, il salto con gli sci, la combinata nordica, il biathlon, lo sci freestyle, lo snowboard (ci saranno anche le prime gare dell’alpino), mentre inizierà la stagione del circuito maggiore per lo slittino e per lo sci alpinismo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario sport invernali 1-7 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming

