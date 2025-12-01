Calciomercato Moretto | Chukwueze piace e il Fulham sta pensando al riscatto ma…
Matteo Moretto, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, ha voluto parlare di Samuel Chukwueze, giocatore del Milan in prestito al Fulham: riscatto in vista per lui? Le ultime di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Moretto: "Chukwueze molto apprezzato al Fulham, però..." - Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto su Samuel Chukwueze, attualmente al Fulham in prestito con diritto di riscatto. Da milannews.it
Calciomercato Juve, Moretto: 'Il riscatto di Luiz dipenderà dalle presenze del brasiliano' - Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista sportivo Matteo Moretto, il riscatto obbligatorio di Douglas Luiz pattuito fra Nottingham Forest e Juventus sarà basato sulle presenze del ... Lo riporta it.blastingnews.com
Milan, Chukwueze al Fulham: ufficiale, i dettagli dell'accordo - L’esterno offensivo arriva sulle rive del Tamigi dal Milan che lo lascia partire in prestito con diritto di riscatto. Scrive calciomercato.com