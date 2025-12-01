Calciomercato Juventus svolta improvvisa nel futuro di quel bianconero | la dirigenza farà un tentativo per il suo rinnovo! Le ultimissime
Calciomercato Juventus la dirigenza vuole capire i margini per il prolungamento dell’attaccante: si farà un ultimo tentativo alle cifre del club. L’infortunio muscolare rimediato durante la sfida contro il Cagliari ha congelato momentaneamente il rendimento sul campo del centravanti titolare, costringendo Luciano Spalletti a rivedere i suoi piani tattici per le prossime settimane. Tuttavia, se il giocatore è costretto ai box per curare il problema all’adduttore, la macchina organizzativa della Vecchia Signora non si ferma. Anzi, proprio in queste ore di apprensione medica, sembra essersi riaperto uno spiraglio per una partita che sembrava chiusa o quantomeno rimandata a data da destinarsi: quella per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
