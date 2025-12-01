Calciomercato Inter si riapre la pratica Ederson

Più che un sogno alla Lookman, a un certo punto dell’estate scorsa, è stata un’idea per rinforzare il centrocampo. Il calciomercato – alla fine – l’ha fatto rimanere a Bergamo: ma tra qualche mese l’ Inter potrebbe tornare alla carica per Ederson. Calciomercato Inter: Ederson per il centrocampo? La bottega dell’Atalanta, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, si riapre la pratica Ederson

