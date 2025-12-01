Calciomercato Inter Ludi sul gioiellino | Nico Paz sta bene qui ma il mercato ci riserverà sempre delle sorprese

Inter News 24 Calciomercato Inter, Ludi, direttore sportivo del Como, parla del futuro del club e di un mercato che non prevede stravolgimenti. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dello stato attuale del progetto sportivo della squadra, ma anche per discutere di mercato, in particolare di Nico Paz, il talentuoso trequartista argentino classe 2004, oggetto del desiderio dell’Inter la scorsa stagione. Ludi ha commentato le voci che vedrebbero Paz destinato a tornare al Real Madrid in estate: «Non sappiamo cosa fare se non offrire quello che offriamo: qualità di gioco e un ambiente ideale per crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com

