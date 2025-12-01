Calciomercato Inter | ieri a Pisa occhi fissi su un talento

Calciomercato Inter. Durante la trasferta di Pisa, l’Inter non solo ha affrontato una gara complicata, ma ha anche avuto modo di osservare da vicino uno dei protagonisti della squadra avversaria. Idrissa Touré ha impressionato tutti per la sua prestazione, confermandosi un giocatore solido e dinamico, capace di dominare fisicamente il centrocampo e di inserirsi con efficacia nelle azioni offensive. Chivu e il direttore sportivo Ausilio hanno seguito con attenzione ogni sua giocata, consapevoli delle potenzialità dell’esterno. Touré ha mostrato qualità fisiche simili a quelle di Dumfries, risultando un atleta potente, rapido e resistente, caratteristiche che hanno subito catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it