Calciomercato gli osservatori dell’Inter seguono Andrij Lunin
Nuove indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna: nella ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione l’ Inter starebbe valutando il profilo di Andrij Lunin. All’ombra di Courtois Nazionale ucraino classe 1999, l’estremo difensore nel Real Madrid è chiuso dall’ingombrante presenza di Thibaut Courtois. A parlare della situazione specifica è infatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Osservatori del #Milan ? presenti durante l'ultima partita di Europa League del Genk. Obiettivo: valutare dal vivo #Karetsas, giovane trequartista greco. #TMmercato #calciomercato #mercato Vai su X
Juventus su Cresswell, osservatori al Bentegodi per Giovane e Bernabé #calciomercato #Juventus Strategia Juventus per il mercato invernale Il nuovo amministratore delegato Damien Comolli ha indicato che a gennaio non si faranno prestiti: l’obiettivo è acq - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... Secondo calcionews24.com
Calciomercato Inter, Caprile fortemente nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione per gennaio - 3 del Genoa riapre la discussione sul suo futuro Il tema Calciomercato Inter torna centrale dopo quanto accaduto al Fer ... Lo riporta calcionews24.com