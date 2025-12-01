Calciomercato Como Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Como: Nico Paz resta intoccabile, Romano svela il piano Real Madrid e chiude alle voci sull’Inter Il nome di Nico Paz è diventato uno dei più chiacchierati del momento e il tema è finito al centro del Calciomercato Como. Le voci arrivate dall’Argentina parlavano di un possibile rientro immediato del fantasista al Real Madrid . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato como nico paz andr224 via l8217indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio

© Calcionews24.com - Calciomercato Como, Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato como nico pazCalciomercato Como, Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio - Calciomercato Como: Nico Paz resta intoccabile, Romano svela il piano Real Madrid e chiude alle voci sull’Inter Il nome di Nico Paz è diventato uno dei più chiacchierati del momento e il tema è finito ... Si legge su calcionews24.com

calciomercato como nico pazNico Paz via a gennaio? A Como hanno una certezza - Nico Paz e le voci sul possibile rientro a Madrid già a gennaio: a Como hanno una certezza. Lo riporta calciomercato.it

calciomercato como nico pazRomano: “Nico Paz? Vi confermo una cosa al 100%. E il Real quando l’ha ceduto…” - Nico Paz può lasciare il Como già a gennaio? Si legge su msn.com

calciomercato como nico pazMercato Como, il club lariano è perentorio su Nico Paz e Cesc Fabregas - della società biancoblù, ha parlato senza nascondersi troppo del fantasista argentino e del tecnico catalano. Da msn.com

calciomercato como nico pazPagina 2 | “Nico Paz sta benissimo al Como. Lo Scudetto è un sogno, ma…” - Il direttore sportivo dei lariani ha parlato ai microfoni di Sportiva: tra i temi obiettivi e futuro del club. Da tuttosport.com

calciomercato como nico pazCalciomercato Como, quale sarà il futuro di Nico Paz tra Serie A e possibili offerte? Ecco la situazione attuale - Calciomercato Como, Nico Paz tra conferma in Serie A e futuro al Real Madrid. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Como Nico Paz