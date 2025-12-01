Calciomercato attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez | il Milan si aspetta che …

Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001 attualmente infortunato, non convince fino in fondo: il Milan punta a venderlo nella sessione invernale di calciomercato. Il 'Bebote' ha estimatori in Premier League. Se partisse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez: il Milan si aspetta che …

