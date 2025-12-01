Calciomercato attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez | il Milan si aspetta che …

Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001 attualmente infortunato, non convince fino in fondo: il Milan punta a venderlo nella sessione invernale di calciomercato. Il 'Bebote' ha estimatori in Premier League. Se partisse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez: il Milan si aspetta che …

Approfondisci con queste news

Calciomercato Serie D – Vincenzo Romano lascia l’Ischia e approda alla Sancataldese Nuova avventura per l'attaccante agropolese ? - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Roma, nuova idea in attacco: Gasperini lo ha individuato come individuato come obiettivo principale - Le ultime sul suo arrivo Calciomercato Roma, si accende la pista che porta a Mathys Tel. Secondo calcionews24.com

Calciomercato Milan: nuovo attaccante da 40 milioni - L'attaccante, dotato anche di passaporto portoghese e quindi comunitario, avrebbe incantato Tare e non solo. Come scrive fantacalcio.it