Calcio a 5 Francesca Salvatore | Quando ti chiami Italia sei obbligato a fare risultato Portogallo forte dovremo alzare l’asticella

Oasport.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semplicità e decisione: Francesca Salvatore, ct dell’ Italia del calcio a 5, è pronta a vivere la sfida delle sue azzurre ai quarti di finale dei Mondiali Femminili 2025, contro il Portogallo, domani – 2 dicembre – alle ore 11.00. Presentando la partita al sito della FIGC, l’allenatrice non si è tirata indietro né nell’analisi né nei propositi per lo scontro ad eliminazione diretta: “Mattoncino dopo mattoncino abbiamo acquisito una consapevolezza dei nostri mezzi incredibile, facendolo anche attraverso test duri come la seconda partita del girone col Brasile: la maturità di questa squadra è venuta fuori proprio a cavallo fra le sfide con la Seleçao e l’Iran”. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 francesca salvatore quando ti chiami italia sei obbligato a fare risultato portogallo forte dovremo alzare l8217asticella

© Oasport.it - Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Quando ti chiami Italia sei obbligato a fare risultato. Portogallo forte, dovremo alzare l’asticella”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio 5 francesca salvatoreCalcio a 5, Francesca Salvatore: “Quando ti chiami Italia sei chiamato a fare risultato. Portogallo forte, dovremo alzare l’asticella” - Semplicità e decisione: Francesca Salvatore, ct dell'Italia del calcio a 5, è pronta a vivere la sfida delle sue azzurre ai quarti di finale dei Mondiali ... oasport.it scrive

Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Consapevoli del nostro valore. Vogliamo scendere in campo e giocarcela” - L'inizio della prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 è ormai vicinissima a cominciare. Scrive oasport.it

Mondiale di futsal femminile: Italia travolta dal Brasile. Contro l'Iran la sfida decisiva - Le azzurre di Salvatore prendono sei gol dalle verdeoro, prime nel ranking mondiale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Francesca Salvatore