Semplicità e decisione: Francesca Salvatore, ct dell’ Italia del calcio a 5, è pronta a vivere la sfida delle sue azzurre ai quarti di finale dei Mondiali Femminili 2025, contro il Portogallo, domani – 2 dicembre – alle ore 11.00. Presentando la partita al sito della FIGC, l’allenatrice non si è tirata indietro né nell’analisi né nei propositi per lo scontro ad eliminazione diretta: “Mattoncino dopo mattoncino abbiamo acquisito una consapevolezza dei nostri mezzi incredibile, facendolo anche attraverso test duri come la seconda partita del girone col Brasile: la maturità di questa squadra è venuta fuori proprio a cavallo fra le sfide con la Seleçao e l’Iran”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, Francesca Salvatore: “Quando ti chiami Italia sei obbligato a fare risultato. Portogallo forte, dovremo alzare l’asticella”