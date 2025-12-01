Calcio a 5 femminile Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali 2025

La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa alla PhilSports Arena di Manila. Ecco come sono andate le cose nei primi due quarti di finale in agenda. Argentina-Colombia 4-1 Nel derby sudamericano a imporsi è l’albiceleste, con un punteggio netto. Succede tutto – o quasi – nel primo tempo: reti argentine di Rossi, Nunez e ancora Rossi, in meno di 10 minuti. Si va sul 3-0, con la Colombia che accorcia sul 3-1 al 12?. Da quel momento in poi però, la gara si “congela”, sino al 4-1 griffato da Nava al 28? per chiudere i conti e spedire l’Argentina in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5 femminile, Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calcio Femminile Serie C/C pre partita Grifone GialloVerde - Original Celtic Bhoys 0-1 - facebook.com Vai su Facebook

Calcio a 5: Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali Femminili - La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa alla PhilSports Arena di Manila. Lo riporta oasport.it

Calcio a 5: Argentina e Marocco volano ai quarti di finale dei Mondiali femminili - Il Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 ha emesso ufficialmente i suoi verdetti promuovendo in maniera completa due ... Segnala oasport.it

Tris Italia all'Iran: le azzurre volano ai quarti del Mondiale di Calcio a 5 femminile - Le azzurre raggiungono l'obiettivo minimo fissato a inizio kermesse, chiudendo il Gruppo D al secondo posto (dietro solo al ... Scrive tuttosport.com

Mondiale di futsal femminile, tocca all'Italfutsal: "Pronte sotto ogni punto di vista" - Francesca Salvatore carica le Azzurre per il debutto contro Panama: "un senso di responsabilità unita a leggerezza" ... Da msn.com

CALCIO FEMMINILE - Linari: "Stadi aperti alla Serie A durante la sosta" - Elena Linari, capitana della Nazionale Femminile, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato delle differenze tra il calcio femminile in Italia e in Inghilterra, dove gi ... Da napolimagazine.com

Calcio a 5 Femminile, nasce la squadra del "Sini - Masullas" - La nascita poco più di un anno fa, con un obiettivo: unire e far collaborare un intero territorio nel mondo ... Come scrive unionesarda.it