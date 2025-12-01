Calcio a 5 | Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali Femminili
La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa alla PhilSports Arena di Manila. Ecco come sono andate le cose nei primi due quarti di finale in agenda. Argentina-Colombia 4-1 Nel derby sudamericano a imporsi è l’albiceleste, con un punteggio netto. Succede tutto – o quasi – nel primo tempo: reti argentine di Rossi, Nunez e ancora Rossi, in meno di 10 minuti. Si va sul 3-0, con la Colombia che accorcia sul 3-1 al 12?. Da quel momento in poi però, la gara si “congela”, sino al 4-1 griffato da Nava al 28? per chiudere i conti e spedire l’Argentina in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
