La prima giornata della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali Femminili di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa alla PhilSports Arena di Manila. Ecco come sono andate le cose nei primi due quarti di finale in agenda. Argentina-Colombia 4-1 Nel derby sudamericano a imporsi è l’albiceleste, con un punteggio netto. Succede tutto – o quasi – nel primo tempo: reti argentine di Rossi, Nunez e ancora Rossi, in meno di 10 minuti. Si va sul 3-0, con la Colombia che accorcia sul 3-1 al 12?. Da quel momento in poi però, la gara si “congela”, sino al 4-1 griffato da Nava al 28? per chiudere i conti e spedire l’Argentina in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio a 5: Argentina e Spagna volano in semifinale ai Mondiali Femminili