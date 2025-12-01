"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi". È un Antonio Calabro molto amareggiato e che non cerca scuse quello che si presenta ai microfoni dei canali ufficiali della società nel post partita di Palermo-Carrarese. La sua squadra ha subito per quasi tutti i novanta minuti il gioco degli uomini di Inzaghi, chiudendo la gara con un solo tiro effettuato, quello di Hasa, terminato altissimo poco dopo il decimo, a fronte dei 10 dei padroni di casa, che oltre ai 5 gol hanno costretto Bleve ad un paio di interventi importanti. Una sfida senza storia, dunque, come testimoniato anche dal risultato, nella quale però non si è vista la solita Carrarese caparbia e spavalda che era stata capace di mettere in grande apprensione anche diverse big del campionato, ma una squadra invece piuttosto passiva e in balia degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calabro non cerca alibi per gli azzurri: "Dobbiamo chiedere scusa alla tifoseria"