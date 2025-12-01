Calabro non cerca alibi per gli azzurri | Dobbiamo chiedere scusa alla tifoseria
"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi". È un Antonio Calabro molto amareggiato e che non cerca scuse quello che si presenta ai microfoni dei canali ufficiali della società nel post partita di Palermo-Carrarese. La sua squadra ha subito per quasi tutti i novanta minuti il gioco degli uomini di Inzaghi, chiudendo la gara con un solo tiro effettuato, quello di Hasa, terminato altissimo poco dopo il decimo, a fronte dei 10 dei padroni di casa, che oltre ai 5 gol hanno costretto Bleve ad un paio di interventi importanti. Una sfida senza storia, dunque, come testimoniato anche dal risultato, nella quale però non si è vista la solita Carrarese caparbia e spavalda che era stata capace di mettere in grande apprensione anche diverse big del campionato, ma una squadra invece piuttosto passiva e in balia degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pallavolo A3M GirBlù - La Domotek Reggio Calabria cerca la quarta vittoria contro il Gaia Energy Napoli Vai su X
IL CASO DEL CUORE KURO DALLA CALABRIA KURO CERCA CASA – UN CUORE BUONO IN CERCA DI FAMIGLIA Kuro è un giovane cane di due anni, con un carattere dolce e uno sguardo che conquista. Sano, castrato e socievole, è un compagno atten - facebook.com Vai su Facebook
Calabro non cerca alibi per gli azzurri: "Dobbiamo chiedere scusa alla tifoseria" - Il tecnico analizza la brutta sconfitta contro il Palermo: "Abbiamo tempo per riflettere e capire cosa non è andato della gara" ... Si legge su sport.quotidiano.net
Carrarese, Calabro sul rinvio della 34ª giornata: "Niente alibi, son condizioni uguali per tutti" - Con la morte di Papa Francesco, nella giornata di ieri, sono state rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni sportive previste nel giorno di Pasquetta, con la Serie B che avrebbe visto in ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..." - Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa 2- Si legge su tuttomercatoweb.com