Calabria assalto a portavalori | rubati due milioni
Calabria, assalto a portavalori in autostrada. Un furgone portavalori è stato preso di mira da un commando armato lungo un tratto dell’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio, avvenuto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, si è trasformato in una vera e propria operazione militare. Secondo le prime stime, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro - Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Da lapresse.it
Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Lo riporta msn.com
Assalto a un portavalori sulla A2 in Calabria: rubati 2 milioni, veicoli in fiamme - Sarebbe di circa 2 milioni di euro il bottino sottratto da alcuni banditi durante una rapina a un furgone portavalori messo a segno lungo l’ autostrada A2 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it