Calabria assalto a portavalori | rubati due milioni

Lidentita.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calabria, assalto a portavalori in autostrada. Un furgone portavalori è stato preso di mira da un commando armato lungo un tratto dell’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio, avvenuto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, si è trasformato in una vera e propria operazione militare. Secondo le prime stime, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

