Cagliari, Marco Palestra nel radar delle big: futuro incerto per il difensore classe 2005. Le ultimissime notizie Marco Palestra, difensore classe 2005, è diventato una delle sorprese più luminose della stagione del Cagliari. Arrivato in prestito secco dall’Atalanta, ha conquistato subito spazio e fiducia grazie a prestazioni solide e decisive, mostrando una maturità che va . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Palestra osservato speciale: le big di Serie A pronte a sfidarsi per il difensore