Cagliari Palestra osservato speciale | le big di Serie A pronte a sfidarsi per il difensore

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, Marco Palestra nel radar delle big: futuro incerto per il difensore classe 2005. Le ultimissime notizie Marco Palestra, difensore classe 2005, è diventato una delle sorprese più luminose della stagione del Cagliari. Arrivato in prestito secco dall’Atalanta, ha conquistato subito spazio e fiducia grazie a prestazioni solide e decisive, mostrando una maturità che va . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari palestra osservato speciale le big di serie a pronte a sfidarsi per il difensore

© Calcionews24.com - Cagliari, Palestra osservato speciale: le big di Serie A pronte a sfidarsi per il difensore

Leggi anche questi approfondimenti

cagliari palestra osservato specialeJuve, Palestra osservato speciale contro il Cagliari: il terzino piacerebbe a Comolli - L’esterno italiano del Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, sarà osservato con particolare attenzione dai dirigenti bianconeri ... Secondo it.blastingnews.com

cagliari palestra osservato specialePalestra Juventus: sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera prenderà appunti, cosa filtra sul possibile colpo per la fascia - La dirigenza lo visiona, le novità sul possibile colpo La sfida dell’Allianz Stadium non mette in palio sol ... Si legge su juventusnews24.com

cagliari palestra osservato specialeJuve Cagliari, un rossoblù osservato speciale dei bianconeri! Tutti i dettagli - Le ultimissime La sfida dell’Allianz Stadium di sabato 29 novembre (ore 18:00) non mette in palio soltan ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Palestra Osservato Speciale