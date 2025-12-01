Lecco, 1 dicembre 2025 – L’ormai celeberrima cabina elettrica del Rigamonti-Ceppi verrà sarà sistemata da Comune di Lecco, proprietario dello stadio. Lo annuncia la stessa amministrazione comunale al termine di un incontri chiarificatore con Aniello Aliberti, presidente della Calcio Lecco che addirittura aveva minacciato di andare a giocare a Zanica. Nelle scorse settimane palazzo Bovara e il club bluceleste erano finiti ai ferri corti proprio sulla necessità di intervenire sul vecchio impianto. Perché la cabina elettrica dello stadio cittadino è vecchia e necessita di un lifting per garantire la piena funzionalità dell’impianto e per evitare cali di tensione, nonché scongiurare il rischio di sospensione delle gare casalinghe nonché i relativi problemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cabina elettrica dello stadio, il Comune la sistema. Festeggia la Calcio Lecco