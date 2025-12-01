Csinistra | Orlando ' Pd guida della coalizione con Elly Schlein' 2

"Abbiamo deciso di promuovere una iniziativa a Montepulciano e un percorso insieme perché riteniamo che sia utile a riaprire una discussione nel Partito democratico e a mettere alcune cose in fila in vista della sfida delle prossime elezioni. Non è una corrente ma un luogo di confronto di percorsi, anche diversi. Tutti quanti però abbiamo sostenuto all'ultimo congresso Elly Schlein e oggi vorremmo mettere in fila l'agenda adeguata per la battaglia che abbiamo di fronte", spiega Orlando. "È un posto dove tanti militanti, dirigenti e amministratori - ha aggiunto l'ex ministro dem parlando di Montepulciano - hanno trovato una occasione per discutere.

