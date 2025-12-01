La Milan Games Week ci regala sempre sorprese, ma quest’anno una in particolare ha catturato la nostra attenzione. Tra padiglioni, demo e gadget esclusivi, siamo stati invitati da Burger King per scoprire in anteprima una campagna pensata apposta per noi nerd, appassionati di giochi di ruolo, fantasy, avventure. e ovviamente panini. Proprio oggi, 1 dicembre, parte infatti una nuova iniziativa che porta Burger King in territori del tutto inattesi (e molto affascinanti): un gioco di ruolo completo, con tanto di manuale ufficiale distribuito durante la fiera. Un vero manuale GdR, tra classi, personaggi e ambientazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Burger King sorprende alla Milan Games Week: arriva il vero GdR “Burger King Quest” (con carte rare e nuove avventure in arrivo!)