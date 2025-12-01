Buongiorno sulla sfida con la Roma | Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto hai più responsabilità

Inter News 24 Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato della vittoria sulla Roma e la mentalità della squadra campione in carica. Dopo la vittoria del Napoli contro la Roma, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Buongiorno ha evidenziato come il successo sia arrivato grazie allo spirito di squadra, con un lavoro collettivo che ha visto tanti duelli vinti e grande corsa. «In questa vittoria c’è lo spirito del Napoli, siamo riusciti a vincere tanti duelli, abbiamo corso tanto, sappiamo di aver bisogno di queste cose per vincere le partite», ha sottolineato il difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buongiorno sulla sfida con la Roma: «Quando sei campione in carica devi difendere lo scudetto sul petto, hai più responsabilità»

