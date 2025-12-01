Buongiorno | Abbiamo vinto tanti duelli a centrocampo e altrove | è stata una delle chiavi della vittoria

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Roma Buongiorno in conferenza. Difesa a tre e pochi gol presi? «Cerchiamo di farci trovare pronti per ogni evenienza, col mister stiamo lavorando su questo modulo ma i risultati arrivano dallo spirito che tutti mettono quando vanno in campo. La fase difensiva si fa in undici, è merito di tutti quanti e dell'approccio alla gara che abbiamo, così si prendono pochi gol». Cosa porta in più questo modulo e cosa fa la differenza? «Ci permette con ali, braccetti e quinti di spingere in fase offensiva.

