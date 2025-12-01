Bundesliga | il Lipsia pareggia e il Bayern sale a +8 Il Dortmund vince contro il Leverkusen

Monaco di Baviera (Germania) 1 dicembre 2025 - Il Bayern Monaco chiude novembre nel modo migliore e cancella il primo ko stagionale allungando in classifica di Bundesliga. I bavaresi continuano a vincere in patria, il Lipsia invece si ferma e si allarga a 8 punti la forbice tra primo e secondo posto. Dietro il successo del Dortmund sul Leverkusen riporta i gialloneri al terzo posto. Stoccarda ko ad Amburgo e cinque punti a raggruppare sei squadre nella lotta Europa. Dietro vittoria per l' Heidenheim, che lascia l'ultimo posto. Curiosità di questa giornata: ben 8 sui 24 gol segnati in questo weekend di calcio tedesco sono arrivati dopo il 90'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Lipsia pareggia e il Bayern sale a +8. Il Dortmund vince contro il Leverkusen

