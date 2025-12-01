Buffon spiazza | Non invidio Donnarumma ma c’è un aspetto per cui sono molto geloso

Rompipallone.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, hanno riportato l’attenzione sul rapporto professionale e umano con Gigio Donnarumma. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Buffon ha toccato un tema particolare della sua carriera, un primato che sente ancora suo e che difende con orgoglio. L’ex portiere ha poi ampliato il discorso sul nuovo format del Mondiale, offrendo una riflessione ampia sul futuro delle competizioni internazionali. Buffon: tra orgoglio e ammirazione per Donnarumma. Con la consueta sincerità, Buffon ha spiegato quale sia l’unico aspetto che custodisce con particolare gelosia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

buffon spiazza non invidio donnarumma ma c8217232 un aspetto per cui sono molto geloso

© Rompipallone.it - Buffon spiazza: “Non invidio Donnarumma ma c’è un aspetto per cui sono molto geloso”

Contenuti che potrebbero interessarti

Buffon preoccupato per Donnarumma: “Aspetto di vedere Gigio per parlarci a quattr’occhi” - Gigio Donnarumma, numero uno e capitano dell'Italia, è fuori dal progetto del Paris Saint- fanpage.it scrive

Buffon frena su Pio Esposito: "Italia con altre certezze. Donnarumma? Ci parlo io" - La fiducia la riponiamo nel fatto che siamo sicuri di avere una Nazionale di ottimo livello, con grandi giocatori: ... Lo riporta tuttosport.com

Buffon su Donnarumma: "Voglio parlarci a quattr'occhi. So che con Gattuso hanno…" - Il Manchester City ci spera, il Psg ancora non lo molla e la trattativa non è ancora conclusa. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Buffon Spiazza Invidio Donnarumma