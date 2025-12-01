Buffon sicuro su Spalletti | Era la scelta migliore per la Juve c’è un solo rimpianto Stage per la Nazionale? C’è apertura da parte dei club

Buffon elogia la scelta del tecnico ma esprime un rimpianto: se fosse arrivato in estate avrebbe inciso sul mercato, sull’Italia serve equilibrio. La voce di Gigi Buffon ha sempre un peso specifico enorme quando si parla di Juventus e di Nazionale. L’ex capitano e portiere della Vecchia Signora, attualmente Capo Delegazione degli Azzurri, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, offrendo un’analisi lucida sul momento delle due squadre che hanno segnato la sua carriera. In particolare, Buffon si è soffermato sull’impatto di Luciano Spalletti a Torino, definendo la sua ingaggio come la mossa più azzeccata possibile per la dirigenza in questo momento storico di transizione e difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon sicuro su Spalletti: «Era la scelta migliore per la Juve, c’è un solo rimpianto. Stage per la Nazionale? C’è apertura da parte dei club»

