Buffon | Individualmente siamo una Nazionale molto forte la difficoltà è trovare un equilibrio di squadra

L’ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di “Radio Anch’io”. Tanti i temi trattati, tra questi ci sono argomenti legati allo stesso movimento azzurro e al calcio italiano in generale. Le parole di Gigi Buffon. Buffon si è innanzitutto soffermato sulla scuola italiana dei portieri: «Da un paio di anni il livello dei portieri del campionato italiano è altissimo, da migliori campionati al mondo. Significa che la scuola italiana degli allenatori dei portieri è ancora di riferimento. Chiunque viene qua, riesce sempre a performare in modo egregio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon: «Individualmente siamo una Nazionale molto forte, la difficoltà è trovare un equilibrio di squadra»

