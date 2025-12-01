Buffon incorona Pio Esposito | Lui una delle note più liete del nostro calcio mi ricorda Toni Ecco in cosa mi ha impressionato

Il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha speso parole al miele nei confronti di Francesco Pio Esposito dell'Inter. Ospite di Radio Anch'io lo Sport, Gianluigi Buffon ha speso parole importanti per Francesco Pio Esposito. Il capo delegazione della Nazionale ha definito il giovane attaccante dell' Inter come una delle note più liete del calcio italiano, paragonandolo a Luca Toni per caratteristiche fisiche, ma ritenendolo più dinamico e precoce nella crescita rispetto all'ex campione del mondo. Buffon ha poi scherzato su Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ammettendo ironicamente di temere per il suo record di presenze in azzurro.

