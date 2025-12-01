Buffon | Il Milan può sfruttare l’assenza dalla Champions Sulla partita contro il Como a Perth …

Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus e PSG, attualmente capo delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri stamattina in un'intervista in esclusiva a 'Radio Rai': ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Buffon: “Il Milan può sfruttare l’assenza dalla Champions. Sulla partita contro il Como a Perth …”

Altre letture consigliate

Lorenzo Buffon, il fuoriclasse friulano del Milan, dell’Inter e del Genoa fu, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, protagonista di un’epoca. - facebook.com Vai su Facebook

Tutta la regione piange la scomparsa di Lorenzo Buffon, leggenda del calcio e orgoglio friulano. Dagli scudetti col Milan alla Nazionale, è stato un gigante tra i pali. Tenaglia, come lo chiamavano tutti, ha incarnato la tenacia della nostra gente. Vai su X

Buffon: "Allegri potrà sfruttare di non giocare le coppe. Su Milan-Como a Perth..." - Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato così a Radio Rai del Milan di Max Allegri "Se Allegri può ... Lo riporta milannews.it

Buffon: "Vi racconto Conte e Allegri. E vi spiego perché con loro si punta allo scudetto" - Perché Antonio Conte e Massimiliano Allegri li ha avuti alla Juventus, nel lungo ciclo di vittorie bianconere. Come scrive gazzetta.it

Buffon risponde a Cassano su Allegri: "Può non piacerti, ma con lui il Milan è ordinato" - Il capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, ha parlato al podcast di "Viva el futbol" di alcune tematiche legate al passato ed al presente (qui il suo intervento con altre ... Lo riporta tuttomercatoweb.com