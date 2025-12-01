Bufera in Qatar Marko | Antonelli ha fatto passare Norris Wolff | Lo pensano solo gli stupidi

Il consulente Red Bull: "Ovviamente l'ha fatto apposta e non è la prima volta". Il team principal Mercedes: "Si giocava il terzo posto, per noi sono punti importanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bufera in Qatar. Marko: "Antonelli ha fatto passare Norris". Wolff: "Lo pensano solo gli stupidi..."

