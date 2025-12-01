Budget troppo alto scoppia la polemica sul concerto di Capodanno di Fedez Il Comune di Oristano nega | Non prenderà 200mila euro

Scoppia la polemica sul concerto di Capodanno di Oristano. L’amministrazione del comune sardo, infatti, avrebbe scelto Fedez come volto della grande festa che si terrà nell’ultimo giorno dell’anno. Le indiscrezioni sul presunto cachet destinato all’artista, però, non sono piaciute ai cittadini, molti dei quali avrebbero ritenuto esagerata la spesa per l’esibizione del cantante. Sarà comunque un capodanno all’insegna della musica per Fedez. Il rapper milanese, che è stato annunciato tra i Big di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masin i, trascorrerà la notte di San Silvestro in Sardegna per suonare al concerto di fine anno sotto la Torre di Mariano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

