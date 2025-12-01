Budget troppo alto scoppia la polemica sul concerto di Capodanno di Fedez Il Comune di Oristano nega | Non prenderà 200mila euro
Scoppia la polemica sul concerto di Capodanno di Oristano. L’amministrazione del comune sardo, infatti, avrebbe scelto Fedez come volto della grande festa che si terrà nell’ultimo giorno dell’anno. Le indiscrezioni sul presunto cachet destinato all’artista, però, non sono piaciute ai cittadini, molti dei quali avrebbero ritenuto esagerata la spesa per l’esibizione del cantante. Sarà comunque un capodanno all’insegna della musica per Fedez. Il rapper milanese, che è stato annunciato tra i Big di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masin i, trascorrerà la notte di San Silvestro in Sardegna per suonare al concerto di fine anno sotto la Torre di Mariano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
L'andamento dei mercati finanziari di oggi 26 novembre 2025: Alphabet sfida Nvidia; OpenAI punta (troppo?) in alto; Kevin Hassett favorito alla guida della Fed; Italia promossa dalla Commissione europea; Budget day in UK - facebook.com Vai su Facebook
Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @elisaapiazza: #Alphabet sfida #Nvidia #OpenAI punta (troppo?) in alto Kevin Hassett favorito alla guida della #Fed Italia promossa dalla Commissione europea Budget da Vai su X
Musica troppo alta a casa, scoppia la rissa tra due famiglie: 10 denunciati dai carabinieri - I militari della sezione Radiomobile di Carini (Palermo), con il supporto della stazione di Terrasini, hanno denunciato 10 persone, di età compresa tra i 19 e i 61 anni, per rissa aggravata. Riporta affaritaliani.it