Budget del film supergirl scoperto nel report DCU e se è costato più di superman
anticipazioni sulla futura proposta cinematografica di supergirl nel nuovo dc universe. Nel panorama cinematografico dedicato all’universo DC, il prossimo grande appuntamento sarà il film dedicato a Supergirl, interpretata dall’attrice Millicent Alcock. La pellicola, prevista per il 2026, rappresenta un momento cruciale all’interno della prima fase del nuovo DC Universe, noto come “Gods and Monsters”. La produzione promette di portare sul grande schermo la storia di Kara Zor-El in una nuova e avvincente interpretazione. dettagli sul progetto e le prime informazioni ufficiali. budget, produzione e basi narrative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«I costi finali hanno superato il budget per la produzione. » Questa frase, riportata tra i documenti ufficiali, cambia completamente la percezione attorno all’ultimo Deadpool & Wolverine. Fino a poco tempo fa, il film era celebrato come il più grande successo al - facebook.com Vai su Facebook