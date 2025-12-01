anticipazioni sulla futura proposta cinematografica di supergirl nel nuovo dc universe. Nel panorama cinematografico dedicato all’universo DC, il prossimo grande appuntamento sarà il film dedicato a Supergirl, interpretata dall’attrice Millicent Alcock. La pellicola, prevista per il 2026, rappresenta un momento cruciale all’interno della prima fase del nuovo DC Universe, noto come “Gods and Monsters”. La produzione promette di portare sul grande schermo la storia di Kara Zor-El in una nuova e avvincente interpretazione. dettagli sul progetto e le prime informazioni ufficiali. budget, produzione e basi narrative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Budget del film supergirl scoperto nel report DCU e se è costato più di superman