Bucciantini sui nerazzurri | L’Inter è forte ma troppo esposta Lautaro è sempre decisivo ma non bisogna aspettarlo

Inter News 24 Bucciantini, l’analisi di Marco Bucciantini sulla vittoria dell’Inter contro il Pisa e sulle dinamiche della squadra di Chivu. Negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Pisa, un 2-0 firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez. L’ex calciatore ha messo in evidenza il continuo dibattito che si crea attorno al capitano nerazzurro: «Ogni volta che Lautaro non segna si parla di un problema, ma alla fine della stagione i suoi gol li fa sempre. Non ha senso aspettare i suoi gol, perché arrivano sempre», ha sottolineato Bucciantini. L’ Inter, pur dimostrando la propria forza, non è immune dai suoi difetti: «La squadra è forte, ma è la meno brava a nascondere i suoi difetti, che emergono un paio di volte al mese», ha aggiunto Bucciantini. 🔗 Leggi su Internews24.com

