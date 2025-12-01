Bruno Vespa stronca Schlein | Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte

Si torna a parlare del caso-Atreju, l'invito rivolto ad Elly Schlein da parte di FdI. Ma la segretaria Pd ha rifiutato. O meglio, ha posto una condizione: un confronto diretto con Giorgia Meloni. Il premier, da par suo, ha risposto estendendo l'invito anche a Giuseppe Conte, un due contro uno, motivando la proposta con il fatto che, ad oggi, ancora non si sa chi sarà, tra Elly e "Giuseppi", il candidato premier alle prossime elezioni politica. Come detto si torna a parlare di tutto ciò. Lo si fa su Rete 4, alla trasmissione 4 di Sera, dove nella puntata di domenica 30 novembre ecco ospite in collegamento Bruno Vespa, il quale nella sua analisi non manca di sottolineare alcuni aspetti critici per la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa stronca Schlein: "Come finirebbe il confronto con Giuseppe Conte"

