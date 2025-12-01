Brugherio (Monza Brianza), 1 Dicembre 2025 - È accusata di avere sfregiato al volto con il coccio di una tazzina la vicina di casa delle case popolari di Brugherio, al culmine di un'escalation di atti persecutori. C.S., italiana di 48 anni, è imputata di lesioni permanenti al viso, stalking ed evasione in un processo al Tribunale di Monza dove la vittima, L.D., coetanea di origini romene, si è costituita parte civile insieme anche alla figlia adolescente con cui vive e con cui avrebbe patito i presunti soprusi. Rapporti tesi. "All'inizio i rapporti di vicinato con C.S., che allora era agli arresti domiciliari, erano buoni, poi una notte è venuta alle 2 a bussare alla porta perché voleva un caffè e una sigaretta e le ho detto di non farlo mai più - ha raccontato L. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, sfregiata al volto dalla vicina di casa con il coccio di una tazzina. Il racconto della vittima