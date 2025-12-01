brucia un appartamento padrone di casa ricoverato e alloggio quasi distrutto

NAVE (Brescia) Paura all’alba di ieri, quando le fiamme hanno inghiottito un appartamento in via Fucina a Nave, nell’hinterland di Brescia. Il bilancio è di un uomo in ospedale e di un alloggio parzialmente distrutto. Poco dopo le 4,30 un violento incendio è divampato in uno degli alloggi situati al secondo piano di una palazzina di sei unità abitative, gettando nel panico i residenti. La richiesta di aiuto al 112 è partita nel momento in cui i residenti nella palazzina si sono resi conto di quanto stava accadendo. Gli operatori della sala del numero unico per le emergenze hanno attivato la macchina dei soccorsi: vigili del fuoco, forze dell’ordine e Soreu Alpina a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

