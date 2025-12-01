brt si allarga con i punti di ritiro e acquista fermopoint

BRT, AZIENDA italiana attiva nel trasporto espresso e parte del gruppo internazionale Geopost, segna una tappa fondamentale della propria evoluzione completando l’acquisizione del 100% di Fermopoint, società nata come start-up innovativa nel 2014 e specializzata nella gestione dei punti di ritiro. L’operazione, avviata nel 2020 e finalizzata lo scorso 29 settembre, sancisce la piena integrazione del servizio all’interno di Brt e rappresenta un tassello strategico per il potenziamento del segmento Out Of Home, sempre più centrale in un mercato dove la flessibilità di consegna è diventata un’esigenza imprescindibile per i consumatori digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

