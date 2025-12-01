Brt si allarga con i punti di ritiro e acquista Fermopoint
BRT, AZIENDA italiana attiva nel trasporto espresso e parte del gruppo internazionale Geopost, segna una tappa fondamentale della propria evoluzione completando l’acquisizione del 100% di Fermopoint, società nata come start-up innovativa nel 2014 e specializzata nella gestione dei punti di ritiro. L’operazione, avviata nel 2020 e finalizzata lo scorso 29 settembre, sancisce la piena integrazione del servizio all’interno di Brt e rappresenta un tassello strategico per il potenziamento del segmento Out Of Home, sempre più centrale in un mercato dove la flessibilità di consegna è diventata un’esigenza imprescindibile per i consumatori digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Lively Milano Profumerie. Zany zee · TAKE ON TREND. La famiglia si allarga. Diamo il benvenuto a 6 nuovi negozi! Sei nuovi punti vendita entrano nella famiglia Lively Milano, che cresce ancora di più, ampliando e consolidando la sua presenza in Lombar - facebook.com Vai su Facebook
In XI Municipio si allaga sempre nei medesimi punti. Ma ora con #risorseperRoma sarà tutta un'altra musica. Appaltone centralizzato e Municipi umiliati. Svuoteranno gli uffici tecnici con incentivi economici (+30%). @rep_roma @corriereroma @IlMsgitRoma Vai su X
BRT acquista il 100% di Fermopoint - L’obiettivo entro 5 anni è l’implementazione del network fino a 15. Segnala bergamonews.it
Fermopoint acquistata al 100% da Brt: «In cinque anni arrivare a 15 mila punti di ritiro» - Brt, il principale gruppo operativo in Italia nel trasporto espresso, che gestisce dalla busta al bancale con 220 milioni di colli trasportati in un anno, parte del gruppo internazionale Geopost, ... Da bergamo.corriere.it