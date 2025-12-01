Brt si allarga con i punti di ritiro e acquista Fermopoint

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRT, AZIENDA italiana attiva nel trasporto espresso e parte del gruppo internazionale Geopost, segna una tappa fondamentale della propria evoluzione completando l’acquisizione del 100% di Fermopoint, società nata come start-up innovativa nel 2014 e specializzata nella gestione dei punti di ritiro. L’operazione, avviata nel 2020 e finalizzata lo scorso 29 settembre, sancisce la piena integrazione del servizio all’interno di Brt e rappresenta un tassello strategico per il potenziamento del segmento Out Of Home, sempre più centrale in un mercato dove la flessibilità di consegna è diventata un’esigenza imprescindibile per i consumatori digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

brt si allarga con i punti di ritiro e acquista fermopoint

© Quotidiano.net - Brt si allarga con i punti di ritiro e acquista . Fermopoint

Contenuti che potrebbero interessarti

BRT acquista il 100% di Fermopoint - L’obiettivo entro 5 anni è l’implementazione del network fino a 15. Segnala bergamonews.it

Fermopoint acquistata al 100% da Brt: «In cinque anni arrivare a 15 mila punti di ritiro» - Brt, il principale gruppo operativo in Italia nel trasporto espresso, che gestisce dalla busta al bancale con 220 milioni di colli trasportati in un anno, parte del gruppo internazionale Geopost, ... Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Brt Allarga Punti Ritiro