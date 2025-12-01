Brian Hughes | Porteremo gli americani su Marte

L’uomo messo da Trump alla Nasa come capo dello staff: «Torneremo sulla Luna anche con partner italiani. Vogliamo creare una economia spaziale di tipo commerciale. Con l’agenzia russa continuiamo a collaborare». Politico lo ha definito ad agosto «l’uomo di Trump all’interno della Nasa». È stato senior advisor dell’attuale presidente americano durante la campagna elettorale del 2024. Poi, dopo la vittoria, Trump lo aveva nominato vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca con delega alle comunicazioni strategiche. Tutto questo fino a maggio, quando il presidente lo ha fatto designare capo dello staff della Nasa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Brian Hughes: «Porteremo gli americani su Marte»

“Trump è avanti in tutti gli Stati chiave”. Parla Brian Hughes - Il consigliere senior del tycoon a La Verità: “Donald ha la ricetta per risolvere i problemi e gli americani lo hanno capito” A due settimane dal voto, Donald Trump ha acquisito slancio nei sondaggi. panorama.it scrive

Brian Hughes: “Solo con Trump la pace è possibile” - Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa alla Verità: “L’accordo con Kiev sulle terre rare ripagherà i contribuenti statunitensi. Da panorama.it