Breve storia del panettone moderno

Questo estratto del libro “Fatto a fette” di Anna Prandoni è stato pubblicato su Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Una volta c’erano solo i grandi maestri del lievitato, erano un paio, e si dividevano la corona con le loro creazioni ma soprattutto con una sorta di “scuola” di lievitazione, che portavano avanti negli anni e dava vita a una serie di allievi eletti, in grado di produrre una discreta quantità di panettoni artigianali, in vendita normalmente nelle loro pasticcerie. Era quel giusto mezzo tra industria e artigianato, con numeri piccoli e prodotti da pasticceria, curati e buoni, a prezzi alti ma abbordabili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Breve storia del panettone moderno

